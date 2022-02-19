Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 15:44
15:41
Политика
Захарова считает киевский режим направленным против человечества
15:41
Спорт
Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады в Пекине
15:41
Общество
Газоснабжение в Каменнобродском районе Луганска восстановлено после взрыва
15:39
Весь мир
Кандидат в президенты Коста-Рики обещал изменить соглашение с МВФ
15:39
Экономика
Борьба с подорожанием товаров на фоне энергокризиса обойдется Италии в 18 млрд евро
15:38
Экономика
Агентство Argus ожидает сохранение высокого спроса на уголь в Европе
15:32
Общество
Игорь Верник вспомнил работу с покойным Борисом Невзоровым
15:32
Спорт
Нападающий «Ростова» Тошевски перебрался в словацкий клуб на правах аренды
15:30
Видео
Житель Красноярска живет в иглу и переносит трудности вместе с российской олимпийской сборной
15:29
Общество
Хирурги из Ярославля спасли жизнь двухлетней девочке с единственной почкой
Все новости

Появилось видео плачущей Вяльбе после финиша Большунова в масс-старте на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Появилось видео плачущей Вяльбе после финиша Большунова в масс-старте на ОИ-2022
ФБА «Экономика сегодня»  /  Перегудов Роман

Пекин, 19 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе со слезами на глазах прокомментировала успех российских лыжников в марафоне на 30 километров в Пекине.

Елена Вяльбе после финиша лыжников не сдержала слез. В комментарии «МАТЧ ТВ» трехкратная Олимпийская чемпионка назвала себя очень счастливой.

«Не знаю, что сказать. Я такая счастливая, господи! Еще и Ваня Якимушкин. А Клебо пусть не бегает!» — отметила Вяльбе, вспомнив, что норвежец Йоханнес Клебо не смог закончить гонку с общего старта.

Президент ФЛГР заявила, что спортсмены настраивались на 50 км. Она посчитала принятие решения о сокращении дистанции преждевременным, по ее мнению, погода позволяла бежать более 30 км.

Ранее российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин Иван Якимушкин завоевал серебряную медаль пекинских Игр.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Появилось видео плачущей Вяльбе после финиша Большунова в масс-старте на ОИ-2022
олимпиада лыжи вяльбе
Комментировать