Появилось видео плачущей Вяльбе после финиша Большунова в масс-старте на ОИ-2022

Пекин, 19 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе со слезами на глазах прокомментировала успех российских лыжников в марафоне на 30 километров в Пекине.

Елена Вяльбе после финиша лыжников не сдержала слез. В комментарии «МАТЧ ТВ» трехкратная Олимпийская чемпионка назвала себя очень счастливой.

«Не знаю, что сказать. Я такая счастливая, господи! Еще и Ваня Якимушкин. А Клебо пусть не бегает!» — отметила Вяльбе, вспомнив, что норвежец Йоханнес Клебо не смог закончить гонку с общего старта.

Президент ФЛГР заявила, что спортсмены настраивались на 50 км. Она посчитала принятие решения о сокращении дистанции преждевременным, по ее мнению, погода позволяла бежать более 30 км.

Ранее российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Россиянин Иван Якимушкин завоевал серебряную медаль пекинских Игр.