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Кандидат в президенты Коста-Рики обещал изменить соглашение с МВФ

Весь мир
Кандидат в президенты Коста-Рики обещал изменить соглашение с МВФ
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Сан-Хосе, 19 февраля. Лидирующий кандидат в президенты Коста-Рики 67-летний Хосе Мария Фигерес обещал провести переговоры об изменении условий соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) в случае победы во втором туре. Об этом бывший глава страны сообщил в ходе интервью Reuters.

Фигерес подчеркнул, что существует необходимость во внесении поправок к договору с МВФ, так как макроэкономические показатели Коста-Рики улучшились с января 2021 года, когда стороны договорились о выдаче кредита на 1,75 млрд долларов.

В 2021 году экономика Коста-Рики выросла на 7,6% после сокращения на 4,5% в 2020-м. Правительство прогнозирует рост в 3,9% в текущем году.

Правоцентрист от «Партии национального освобождения» (PLN), получивший большинство голосов в первом туре выборов 6 февраля, будет бороться вместе с бывшим министром финансов Родриго Чавесом за пост главы государства 3 апреля.

Кандидат в президенты Коста-Рики обещал изменить соглашение с МВФ
Федеральное агентство новостей /

Уходящий президент Карлос Альварадо подписал соглашение с целью спасти страну от глубокого экономического кризиса, усилившегося из-за пандемии коронавируса. Изначальное предложение МВФ о повышении налогов и сокращении бюджета вызвало волну уличных протестов в октябре 2020 года.

Финансовая организация приостановила выплаты после того, как Конгресс Коста-Рики, управляемый оппозицией, отклонил предложения Альварадо о жесткой экономии, включая введение ограничений на рост зарплаты в государственном секторе. Часть партии Фигереса также отвергла план президента.

Переговоры вышли в тупик из-за разногласий по требованиям МВФ касательно налогово-бюджетных корректирующих мер. Фигерес подчеркнул, что он все равно попытается выполнить условия фонда по жесткой экономии бюджетных средств и повышению налога на дорогую недвижимость, но в умеренной форме.

Политик являлся исполняющим директором Всемирного экономического форума до 2004 года, пока не ушел в отставку по обвинению в коррупции. Дело никогда не рассматривалась в суде, а сам Фигерес полностью отрицает нарушения. В ходе своей президентской кампании он обещал создать комиссию на высоком уровне для обеспечения соблюдения этических норм должностными лицами.

Кандидат в президенты Коста-Рики обещал изменить соглашение с МВФ
Федеральное агентство новостей /

Внешняя политика

Во внешней политике Фигерес намерен укрепить отношения с соседями в Центральной Америке. Он добавил, что планирует поддерживать дружественные связи с президентом Даниэлем Ортегой и снимет ограничения на миграцию из Никарагуа, при этом сохранит визовые требования для граждан Венесуэлы.

Политик также желает поддержать усилия по борьбе с наркоторговлей. В 2020 и 2021 годах в стране были изъяты рекордные объемы запрещенных веществ. Фигерес заявил, что сохранит совместную программу с США по патрулированию в целях борьбы с наркоторговлей.

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