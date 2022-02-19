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Сергей Федоров поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского турнира по хоккею

Олимпийские игры 2022
Сергей Федоров поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского турнира по хоккею
TACC  /  Новодережкин Антон

Пекин, 19 февраля. Старший тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров на предматчевом брифинге перед финалом мужского олимпийского турнира поделился своими ожиданиями от встречи с командой Финляндии.

В полуфинале сборная России с огромным трудом победила Швецию со счетом 2:1. В основное время автором заброшенной шайбы стал Антон Слепышев. Форвард Арсений Грицюк забил победный гол в серии послематчевых бросков. Финны, в свою очередь, не испытали проблем в игре против команды Словакии, одержав победу со счетом 2:0. Старший тренер сборной России Сергей Федоров рассказал журналистам, за счет чего завтра можно выиграть матч и турнир в целом.

«Нужно держать ногу на педали газа. Нельзя сбавлять темп. Мы должны играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала. Идти вперед, играть плотно. Концентрация на нашей команде, а не на сопернике», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Финляндии пройдет на национальном стадионе Пекина 20 февраля рано утром по московскому времени. Первое вбрасывание произойдет в 7:10. В матче за бронзовые медали сойдутся сборные Швеции и Словакии, уступившие в полуфинальных играх россиянам и финнам соответственно.

Ранее стало известно, что американский хоккеист Рид Буше покинул ярославский «Локомотив». Предполагается, что решение принималось на уровне совета директоров Российских железных дорог.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сергей Федоров поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского турнира по хоккею
Сергей Федоров олимпийские игры сборная россии финал сборная финляндии
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