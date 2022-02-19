Сергей Федоров поделился ожиданиями от предстоящего финала мужского турнира по хоккею

Пекин, 19 февраля. Старший тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров на предматчевом брифинге перед финалом мужского олимпийского турнира поделился своими ожиданиями от встречи с командой Финляндии.

В полуфинале сборная России с огромным трудом победила Швецию со счетом 2:1. В основное время автором заброшенной шайбы стал Антон Слепышев. Форвард Арсений Грицюк забил победный гол в серии послематчевых бросков. Финны, в свою очередь, не испытали проблем в игре против команды Словакии, одержав победу со счетом 2:0. Старший тренер сборной России Сергей Федоров рассказал журналистам, за счет чего завтра можно выиграть матч и турнир в целом.

«Нужно держать ногу на педали газа. Нельзя сбавлять темп. Мы должны играть в такой хоккей, который показывали на Кубке Первого канала. Идти вперед, играть плотно. Концентрация на нашей команде, а не на сопернике», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными России и Финляндии пройдет на национальном стадионе Пекина 20 февраля рано утром по московскому времени. Первое вбрасывание произойдет в 7:10. В матче за бронзовые медали сойдутся сборные Швеции и Словакии, уступившие в полуфинальных играх россиянам и финнам соответственно.

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