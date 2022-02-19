Барановская назвала большой драмой инцидент с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

Москва, 19 февраля. Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала выступление российских фигуристок на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Олимпиада в Китае будет трепать всем нервы до 20 февраля, заявила Барановская. По словам ведущей, она готова принимать валерьянку из-за волнения. Она отметила, что спортсмены на Олимпиаде переживают намного сильнее. Об этом Барановская рассказала в эфире программы «Все к лучшему» на «Русском радио».

«Случилась большая драма и большая боль. Мне больно, когда я читаю все эти заголовки. А что испытывает она? Это невообразимо. Когда мы переживаем, то надо представить, как они, наши фигуристки, переживают. Сил и терпения им. Лучей любви им всем», — прокомментировала Барановская инцидент с фигуристкой Камилой Валиевой.

Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на ОИ-2022, совершив несколько падений во время катания. Ранее у спортсменки обнаружили сомнительную допинг-пробу, что стало поводом для многочисленной критики со стороны Запада, передает Teleprogramma.pro.

Однако Валиева не будет приостанавливать или завершать профессиональную спортивную карьеру. Об этом сообщил прославленный хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Вингс» Вячеслав Фетисов.