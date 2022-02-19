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Жулин иронично заявил, что группа Тутберидзе нападет на Украину во главе с Валиевой

Олимпийские игры 2022
Жулин иронично заявил, что группа Тутберидзе нападет на Украину во главе с Валиевой
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Москва, 19 февраля. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал положительную реакцию россиян на его открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Наставник серебряных призеров Олимпийских игр в Пекине Виктории Синициной и Никиты Кацалапова разместил открытое письмо к Баху в социальной сети. Тренер раскритиковал главу МОК за высказывания о холодном отношении тренера Этери Тутберидзе к российской фигуристке Камиле Валиевой. Автор обращения встретил поддержку со стороны россиян.

«Спасибо всем большое за поддержку! Все-таки россияне потрясающие люди. Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» — написал Жулин в своем Instagram-аккаунте.

Жулин иронично заявил, что группа Тутберидзе нападет на Украину во главе с Валиевой
Prt Scr instagram.com / @aleksandr_zhulin

Ранее в ходе пресс-конференции Бах признался, что его поразило строгое отношение тренерского штаба Тутберидзе к Валиевой, которая неудачно выступила в произвольной программе на Играх в Пекине.

Наставница ответила на слова президента МОК об отношении к своей подопечной. Тренер находится в недоумении от оценки своей работы, сообщает «Вечерняя Москва».

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Жулин иронично заявил, что группа Тутберидзе нападет на Украину во главе с Валиевой
бах валиева жулин тутберидзе
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