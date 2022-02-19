Супруга трехкратного олимпийского чемпиона Большунова назвала лыжника королем

Пекин, 19 февраля. Лыжник Александр Большунов стал многократным призером Олимпийских игр в Пекине, с чем его поздравила супруга Анна.

Большунов лидировал в масс-старте свободным стилем. Также спортсмен завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзовую — в командном спринте. В свои 25 лет олимпиец успел стать чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

«Мой король», — написала супруга лыжника в Instagram-аккаунте, добавив смайлик с сердечком.

Сам олимпиец выразил благодарность китайской зиме, которая тепло приняла его и позволила завоевать пять наград разного достоинства. Большунов признался, что не считает себя великим спортсменом. За заработанные медали Большунов получит 16 млн рублей, передает kp.ru.