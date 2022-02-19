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Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет «Калибр» в ходе учений стратегических сил

Армия
Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет «Калибр» в ходе учений стратегических сил
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 февраля. Министерство обороны России обнародовало кадры запуска крылатых ракет «Калибр», проведенного в ходе учений сил стратегического сдерживания.

Отмечается, что к маневрам привлекались силы и средства ВКС, ЮВО, ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в рамках учений стратегических сил ВС РФ отработают применение «Цирконов». По его словам, также во время маневров запланированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

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