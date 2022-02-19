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Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на ОИ-2022
Global Look Press  /  Liu Chan/XinHua

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов получит более 16 миллионов рублей за выступление на пекинской Олимпиаде — 2022 от правительства РФ, посчитали журналисты.  

Кроме того, 25-летний спортсмен дополнительно может получить вознаграждение от региона и спортивного клуба, за которые он выступает.

Большунов на завершающихся Играх-2022 завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Российский лыжник будет знаменосцем на церемонии закрытия ОИ-2022 в столице КНР.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что за золото российские спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона рублей. Бронзовым призерам достанется 1,7 миллиона рублей.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на ОИ-2022
олимпиада александр большунов ои-2022
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