Эдгард Запашный: Наши фигуристки Валиева, Трусова и Щербакова — настоящие герои Олимпиады

Возможно, самой драматической на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине была коллизия с российскими фигуристками — золотой медалисткой в командном зачете Камилой Валиевой, чемпионкой в одиночном катании Анной Щербаковой и серебряной призеркой Александрой Трусовой. Юной Камиле к тому же выпало непростое испытание в связи с подозрениями, связанными с допингом. Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный, сам профессионально занимающийся спортом, считает, что наши спортсменки выложились на Олимпиаде на все 100%, а вот спортивные чиновники со своей задачей не справились. Свое мнение по следам завершения выступления наших девушек на Олимпиаде Запашный высказал в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

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Валиева, Трусова и Щербакова — настоящие герои Олимпиады! Колонка Эдгарда Запашного

«Я ненавижу этот спорт! Ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда!»

Это слова 17-летней девочки, фигуристки, спортсменки, которая принесла нам серебряную медаль Олимпийских игр. Это слова Александры Трусовой. Анна Щербакова на этой Олимпиаде заняла первое место, выиграла без чьей-либо помощи, выиграла честно, сделала все, что должна была сделать. Камила Валиева — 15-летняя девочка, которую олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал самой талантливой в фигурном катании, заняла лишь четвертое место. Не только наша страна, весь мир наблюдал за этой трагедией. Как Камила с уверенного первого места с уже имеющейся золотой олимпийской медалью в командном зачете вдруг свалилась на четвертое место в личном первенстве.

Друзья, как я уже сказал, Александре — 17 лет, Анна Щербакова — тоже 17-летняя спортсменка. Посмотрите на эти цифры внимательно. Лучшим спортсменам современного фигурного катания нет еще 18. Именно поэтому они могут позволить себе любые эмоции. Они могут позволить себе с серебряной медалью на шее кричать, что ненавидят этот спорт и всех вокруг!

Кто-то скажет — «они же дети». И я поддержу эти слова, может быть, тем самым даже обидев самих фигуристок, которые считают себя уже взрослыми людьми. Но по факту они все еще дети, несовершеннолетние. И это дети, у которых, скорее всего, не было привычного детства, потому что с самого раннего возраста они пашут как настоящие лошади, пашут по много часов в день, получая серьезные травмы и борясь с трудностями практически каждый день. Эти дети — уже гордость фигурного катания. Но ключевым во всем этом является слово «дети».

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Как защищены эти дети? На своей странице в Instagram я позволил себе достаточно резкие высказывания в адрес российских чиновников. Меня очень сильно зацепило, что в разгар допингового скандала с Камилой Валиевой она в одиночестве шла мимо репортеров, закрывая лицо капюшоном, а вслед ей взрослые мужики на иностранном для нее языке кричали гадости в буквальном смысле слова.

И рядом с ней не шел никто из взрослых, хотя я уверен, что чиновники были обязаны в этот сложный момент, в эти сложные для Камилы дни быть рядом. В буквальном смысле стать ее телохранителями, ограждать от всего вокруг, не позволяя ни одной «твари» ничего подобного произносить в ее адрес. Но наши чиновники этого не сделали, и мы все с вами стали свидетелями настоящей трагедии, когда 15-летняя девочка поломалась морально. Ее финальное выступление было ужасным. Это не было выступление самой Камилы Валиевой. Больше было похоже на кого-то другого, сломленного человека, которого на Олимпиаде мы не должны были наблюдать.

И я считаю, что это наша вина. Ведь мы с вами как страна до сих пор не добились того, чтобы наши спортсмены, люди, которые рискуют и гробят собственное здоровье, имели защиту и обладали должным иммунитетом, чтобы на спортивных мероприятиях их ничто не беспокоило. Мы не создали инфраструктуру, чтобы спортсменам работать и давать результат, не отвлекаясь на разную суету.

Да, многие из нас поддерживали не только наших фигуристок, но и всю нашу сборную. Мы с вами болеем в буквальном смысле этого слова, переживаем за наших, принимаем как личное горе поражения тех или иных спортсменов, радуемся, как собственному счастью, победам наших олимпийцев. Надеемся, что наша сборная по хоккею выиграет на этой Олимпиаде, хотя парням тоже будет очень нелегко. Я вижу, как наши великие спортсмены сейчас пытаются поддержать Камилу Валиеву. Светлана Журова опубликовала пост, в котором обратилась к нашим девочкам и к той же Александре Трусовой.

«Хочу попросить Сашу послушать моего совета, подумать и взять свои слова обратно!» — написала она.

В качестве примера Журова привела собственную спортивную карьеру, когда только на четвертой для нее Олимпиаде она смогла завоевать золото. Хотя Светлана Сергеевна могла принимать участие аж в пяти Олимпиадах, но на первую ее не допустили ровно за один день до начала. А теперь просто подумайте, какой сложный путь проделала спортсменка Журова, держа на протяжении пяти Олимпиад себя в такой железной форме! И вот, спустя много лет, она смогла добиться высшего спортивного звания.

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Наша страна еще очень многое должна сделать для развития спорта. Ведь если мы с вами посмотрим медальный зачет, то увидим, как прогнозируемо и уверенно первое место держит сборная Норвегии. Хотя площадь этой страны — 323 тысячи квадратных километров, что очень сильно уступает площади одного нашего Камчатского края. А это говорит о многом.

Я очень сильно надеюсь, что подготовка и создание условий к следующему соревновательному циклу в нашей стране будет происходить с учетом тех ошибок, что мы совершили. Я очень надеюсь, что слово «допинг» перестанет ассоциироваться с нашей страной. Я бы очень хотел, чтобы наши чиновники все-таки несли должное наказание за то, что нас уже лишили флага, гимна, что наши спортсмены не имеют права пользоваться атрибутикой собственной страны, честь которой они защищают на Олимпиаде. Очень надеюсь, что ответственные чиновники проделают большую работу, чтобы такого давления, которое было оказано на нашу Камилу, не испытал больше ни один российский спортсмен. Поэтому давайте еще раз вспомним, что Александре Трусовой и Анне Щербаковой по 17 лет, а Камиле — 15. Но для спорта они сделали уже гораздо больше, чем многие наши чиновники за последние десятилетия.