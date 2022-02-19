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Американский хоккеист Рид Буше покинул ярославский «Локомотив» из-за секс-скандала

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 14:33
Спорт
Американский хоккеист Рид Буше покинул ярославский «Локомотив» из-за секс-скандала
pixabay.com  /  PD

Ярославль, 19 февраля. Американский форвард ярославского «Локомотива» Рид Буше ушел из ярославского «Локомотива». Клуб принял решение расторгнуть контракт с хоккеистом из-за секс-скандала.

Ранее стало известно, что Буше вынесли приговор в США за изнасилование несовершеннолетней девушки. Хоккеист совершил преступление в 2011 году, когда выступал в юниорской лиге на родине. Буше на тот момент было 17 лет, его жертве — 12. Сам Рид признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Форвард получил условный срок, однако «Локомотив» все равно принял решение расторгнуть контракт с игроком, несмотря на приближающиеся матчи плей-офф Кубка Гагарина.

Рид Буше пополнил состав «Локомотива» летом 2021 года, перейдя из омского «Авангарда» на правах свободного агента. В этом сезоне американец провел 47 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков за результативность. Буше должен был получить по контракту 75 млн рублей за сезон.

Ранее главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в полуфинале зимней Олимпиады над Швецией (2:1). Хоккеисты главной национальной команды страны сделали правильные выводы после не самой яркой игры в четвертьфинале с Данией, считает специалист.

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