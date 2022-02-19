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Экстрасенс Харрис рассказал, обладательницам каких имен нужно быть осторожнее с алкоголем

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 14:31
Общество
Экстрасенс Харрис рассказал, обладательницам каких имен нужно быть осторожнее с алкоголем
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 19 февраля. Обладательницам некоторых женских имен нужно быть очень осторожными с употреблением алкогольных напитков, заявил астролог и мастер оккультных наук Андрей Харрис.

Дело в том, что некоторые имена представительниц прекрасного пола напрямую связаны с богами и покровителями вина. Об этом экстрасенс рассказал в эфире «Пятого канала».

«Дело в близости этих слов к именам определенных богов прошлого», — объяснил он.

Так, особенно рискуют стать зависимыми от спиртного обладательницы имени Ирина. По словам Харриса, две буквы «и» в имени имеют отношение китайской божественной виноварительнице Ий-Ди. То же касается имени Кристина, в котором также есть две буквы «и».

Экстрасенс Харрис рассказал, обладательницам каких имен нужно быть осторожнее с алкоголем
pixabay.com/PD /

В список попало и женское имя Юлия. Через некоторые древние транскрипции его можно соотнести с галльским божеством Сукеллусом, которого часто изображали с чашей вина.

«Буква «м» и целых три буквы «а» роднят Маргарит с Ацтекской Майауатль. Это богиней плодородия и Агавы. А из агавы, как известно, делают алкогольный напиток текилу», — добавил Харрис.

Также экстрасенс призвал не злоупотреблять спиртным обладательниц имен Ольга и Дарья. Буквы «о» и «а» в имени Ольга соотносятся с богиней ирокезов Онатой, которую почитали как дарительницу алкогольного бурбона. А вот Дарью связывают с богом Дионисом: в греческом пантеоне он отвечал за виноделие.

Астролог Андрей Харрис ранее составил список из шести женских имен, представительницам которых не везет с деньгами. Первым именем в перечне значится Инна.

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Все новости / Общество / Экстрасенс Харрис рассказал, обладательницам каких имен нужно быть осторожнее с алкоголем
алкоголь женщины вино имена астролог
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