Российским производителям посоветовали указывать цену за килограмм или литр продукта

Москва, 19 февраля. Производители уже достаточно давно понемногу уменьшают объем продуктов, не опуская при этом их стоимость. Единственное решение проблемы — обязать их указывать цену за килограмм или литр.

Такую точку зрения каналу «360» выразил сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов.

«Мы это (уменьшение массы продуктов. — Прим. ред.) заметили несколько лет назад», — отметил он.

По словам эксперта, подобным образом поступают некоторые европейские страны, однако в России законодательно эту инициативу в настоящий момент не поддержали. При этом Койтов подчеркнул, что официально производители никого не обманывают.

Большинство жителей России больше ориентируются при покупке продуктов питания на их качество, нежели на ценники. Об этом гласят данные исследования «Россельхозбанка».