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Малийский журналист призвал африканских лидеров решать проблемы совместно с народом

Весь мир
Малийский журналист призвал африканских лидеров решать проблемы совместно с народом
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 19 февраля. Африканское население должно принимать участие в решении проблем Черного континента. Такого мнения придерживается малийский журналист Якуба Дао.

«Дамы и господа, наш континент продолжает страдать от всех бед, которые трудно характеризовать из-за их жестокости. Мы пережили рабство, которое было выгодно европейцам. Мы справились с колонизацией, однако она смогла лишить многих из нас культуры и национального языка. Мы продолжаем страдать из-за Запада, который изобретает новые методы для сохранения гегемонии. И в этом ему помогают некоторые африканские лидеры.

Иностранные силы считают нас неспособными людьми, которых всегда нужно спасать. Но это не так. Наши главы государств должны руководить материком и совместно решать его проблемы», — заявил Дао.

Малийский журналист призвал африканских лидеров решать проблемы совместно с народом
pxhere.com /

Журналист отметил, что Африка до сих пор подвергается разграблению и лишается ценных ресурсов, которые могли бы кардинально изменить качество жизни местного населения в лучшую сторону. По мнению Дао, у континента есть все необходимое для того, чтобы самостоятельно выстраивать свой вектор развития без участия стран коллективного Запада.

«Сегодня, когда вы находитесь на саммите Европейского и Африканского Союзов, задумайтесь: знает ли ваш народ о решениях, которые вы намерены принять? До тех пор, пока граждане не начнут принимать участие в решении вопросов, вам будет трудно удовлетворить их желания», — заключил публицист.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что саммит ЕС-АС напоминает борьбу с воздухом, так как его участники не намерены обсуждать реальные проблемы африканского континента.

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