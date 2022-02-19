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Представители ЕК прокомментировали политику «Газпрома» по поставкам сырья в Европу

Экономика
Представители ЕК прокомментировали политику «Газпрома» по поставкам сырья в Европу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Брюссель, 19 февраля. Российский «Газпром» странно ведет себя на фоне мирового роста цен на газ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, «Газпром» сознательно пытается поставлять как можно меньше сырья, когда котировки стремятся вверх. Это очень странное поведение для компании, заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия десятки лет является надежным экспортером природного газа в ЕС, выполняя все свои обязательства по поставкам. «Газпром» не раз отмечал, что экспортирует сырье согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также неоднократно сообщали, что компания строго выполняет свои контрактные обязательства.

Глава ЕК также признала, что Европа не сможет заменить российский газ на СПГ. Ляйен отметила, что на долю «Газпрома» приходится порядка 40% закупаемого ЕС топлива.

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Газпром европа поставки газа
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