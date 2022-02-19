Директор ВОЗ похвалил усилия Египта по производству вакцины от COVID-19

Брюссель, 19 февраля. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил усилия правительства Египта по производству вакцин от COVID-19.

Это произошло в ходе его выступления на шестой сессии саммита ЕС и Африканского союза (АС), который прошел в столице Бельгии — Брюсселе 17-18 февраля. Заседание состоялось с участием президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В своей речи Гебреисус выразил огромную радость в связи с заявлением правительств африканских стран о начале производства на своей территории вакцин от COVID-19. Об этом, в частности, заявили на саммите Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, ЮАР и Тунис.

Директор ВОЗ выразил надежду, что государства континента в дальнейшем создадут вакцины и против других заболеваний, таких как туберкулез и рак. Гебреисус подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения намерена сотрудничать с компаниями и правительствами во всех африканских странах для разработки программы обучения и производства с учетом их возможностей и потребностей.

Он также поблагодарил ЕС, Еврокомиссию и Европейский совет за оказанную государствам континента помощь. В завершение своего выступления директор ВОЗ призвал международное сообщество больше способствовать тому, чтобы обезопасить Африку от болезней и эпидемий.

Ранее власти Египта объявили об ужесточении правил въезда российских туристов в страну. Теперь все отдыхающие, прибывшие на территорию государства, должны сдать тест на COVID-19.