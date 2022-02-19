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Большунов заявил, что не считает себя великим спортсменом

Олимпийские игры 2022
Большунов заявил, что не считает себя великим спортсменом
Global Look Press  /  Liu Chan/XinHua

Пекин, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые медали на пекинских Играх-2022, заявил, что не считает себя великим спортсменом.

Он выразил благодарность китайской зиме, которая тепло приняла его и позволила завоевать пять наград разного достоинства. Большунов также признался, что не считает себя великим спортсменом.

«Вы можете называть меня как угодно, но я себя великим не считаю. Все-таки есть много спортсменов, у которых намного больше медалей. После финиша я упал поцеловать китайский снег. Я хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она так приняла меня», — сказал лыжник журналистам.

В субботу ранее Большунов выиграл масс-старт. Кроме того, на Играх-2022 в Пекине он победил в скиатлоне и в эстафете в составе сборной России. На счету 25-летнего олимпийца одно серебро и одна бронза — в гонке на 15 км с раздельным стартом и командном спринте соответственно. После победы Большунова в масс-старте сборная России поднялась на одну позицию и заняла промежуточное восьмое место в медальном зачете на ОИ-2022.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов заявил, что не считает себя великим спортсменом
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