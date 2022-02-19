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Генсек ООН отверг просьбы народа ЦАР назначить соотечественника на должность главы профильной миссии

Весь мир
Генсек ООН отверг просьбы народа ЦАР назначить соотечественника на должность главы профильной миссии
flickr.com  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

Банги, 19 февраля. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш проигнорировал просьбы центральноафриканцев и представил Совету Безопасности своего кандидата на пост главы многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Должность Манкера Ндиай, находившегося на посту главы МИНУСКА с 2019 года, вероятнее всего займет посол Руанды в ООН Валентина Ругвабиза. Постоянные члены Совбеза уже одобрили ее назначение.

Гутерреш в очередной раз проигнорировал позицию населения ЦАР. Жители считают, что миротворцев ООН должен возглавлять этнический центральноафриканец. Координаторы гражданской платформы Tongolo Тi Beafrica просили отправить генсеку открытое письмо с просьбой назначить на пост руководителя миссии бывшего министра обороны Мари-Ноэль Кояру.

Генсек ООН отверг просьбы народа ЦАР назначить соотечественника на должность главы профильной миссии
Пресс-служба Министерства обороны РФ /

В обращении активисты подчеркнули, что только гражданин ЦАР сможет изменить ситуацию и решит многолетние проблемы миссии. За три года пребывания на посту Манкера Ндиай недовольство «голубыми касками» достигло пика. Ежедневно по всей стране проходят протестные акции под лозунгом «СТОП МИНУСКА». Граждане требует миротворцев покинуть республику.

Ранее корреспонденты информационного портала Oubangui Medias подвели итоги деятельности Ндиай. По их мнению, результат можно охарактеризовать как «ниже среднего».

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