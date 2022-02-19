Великолепный результат: тренер сборной России Юрий Бородавко об успехах лыжников на Олимпиаде

На Олимпийских играх 2022 в Пекине российские лыжники принесли в копилку команды ОКР наибольшее количество медалей. На данный момент это — 11 наград. Российские спортсмены завоевали медали практически во всех соревновательных дисциплинах. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко этим результатом очень доволен. Об этом он рассказал в беседе с ФАН, подводя итог завершающейся Олимпиаде.

TACC / Бобылев Сергей

«Лыжники выступили великолепно, поскольку 4 золотые олимпийские медали, 11 вообще медалей. Естественно, это великолепнейшее выступление. Это великолепный результат, и это говорит о том, что российские лыжные гонки в мире — одни из лучших, если вообще не сказать, что лучшие, судя по Олимпийским играм. И нам есть чем гордиться, и мы на правильном пути. Поэтому мне очень радостно, что мы смогли это сделать», — поделился старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Global Look Press / Liu Chan/XinHua

Сейчас национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной — 29 наград разного достоинства. Такое же количество медалей было на Играх-1988 в Калгари. Там сборная Советского Союза завоевала также 29 медалей (11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых). Такие же показатели были и на Олимпиаде в Сочи. Причем в Пекине именно лыжники принесли в копилку наибольшее число медалей.