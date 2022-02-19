Ставшие жертвами ПО Pegasus политики Иордании потребовали от Аммана начать расследование

Амман, 19 февраля. Несколько десятков иорданских политиков и активистов, чьи телефоны были взломаны с помощью израильской шпионской программы Pegasus, призвали правительство провести расследование этого инцидента.

Как сообщил Хосейн Джидди, один из местных специалистов в области информационной безопасности, в числе пострадавших оказалась член комитета по модернизации политической системы королевства Дима Тахбуб, которая заподозрила в причастности к данному преступлению Тель-Авив. Политик входит в оппозиционный блок «Фронт исламского действия» (ФИД), связанный с «Братьями-мусульманами» (запрещено в РФ) и активно поддерживающий борьбу Палестины за независимость.

A number of prominent Jordanian rights activists have had their phones hacked by the Pegasus spyware.



Politicians and activists alike are demanding answers.https://t.co/aJzEos0Enz — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 19, 2022

По словам Джидди, итоги проведенной проверки показали, что среди известных в стране личностей жертвами злоумышленников также стали генеральный секретарь ФИД Мурад Аддайле, журналисты Хусам Гарибех и Дима Фаррадж, активисты Нур Абу Гош и Хала Ахед Диб, а также Ханан Элатр, жена убитого саудовского диссидента Джамаля Хашогги. Всего же с помощью ПО Pegasus были заражены телефоны приблизительно 200 иорданцев.

Реакция потерпевших

Тахбуб в интервью MiddleEastEye заявила, что видит взаимосвязь между своим политическим курсом и взломом ее телефона с помощью «сионистской программы», однако отметила, что ей и так нечего скрывать, поскольку она всегда открыто выступала за сопротивление Израилю. Депутат подчеркнула, что правительство Иордании обязано защищать своих политиков и активистов от подобных преследований. Она призвала власти не придерживаться нейтралитета, оглядываясь на «мирное соглашение с врагом», а провести тщательное разбирательство и выяснить, к какой информации хакерам удалось получить доступ.

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“As a Jordanian citizen I believe that I am entitled to be protected by the constitution. I am asking the government to open an investigation,” said @DTABOUB, former MP who was targeted by #Pegasus.#Jordan #PegasusSpyware #cybersecurity #الأردن_اليوم — Open Media Endeavor (@O_MediaEndeavor) February 18, 2022

С аналогичным заявлением выступил и Мурад Аддайле, чей телефон подвергся взлому трижды. Он заявил, что ранее Израиль поставлял шпионское программное обеспечение «деспотическим арабским режимам», и напомнил о неподтвержденных слухах о переговорах между Амманом и NSO Group, разработчиком указанного ПО.

Также ситуацию прокомментировала Дима Фаррадж, которую об опасности утраты личных данных предупреждали два раза. Изначально она получила оповещение от компании Apple, но не придала значения информации о попытке взлома. Однако активист забила тревогу после звонка из издания Reuters, которое входит в состав группы СМИ, расследующих случаи неправомерного использования программ NSO Group. По словам журналиста, она не подавала жалобы, но обратилась к правительству с призывом предать дело огласке.

Прошлые скандалы

В прошлом году неустановленные лица с помощью Pegasus получили доступ к личным данным адвоката Халы Ахед. Это выяснилось в результате исследования, проведенного правозащитной группой Front Line Defenders (FLD). В настоящее время организация пытается разобраться, являются ли взломы результатом действий извне государства или же сама Иордания стала клиентом NSO Group.

UAE agency put Pegasus spyware on the phone of Hanan Elatr, Jamal Khashoggi’s wife - Washington Post https://t.co/NWvfgJ5ojV — Raju Parulekar (@rajuparulekar) January 1, 2022

Израильская компания по итогам журналистского расследования выступила фигурантом более чем десяти крупных скандалов. Она предоставила Pegasus многим правительствам (включая собственное), которые использовали его для слежки за критиками, диссидентами, правозащитниками и оппозиционными политиками. В прошлом году в интернет попал список более чем с 50 тысячами потенциальных целей для слежки, куда входили не только инакомыслящие, но и крупные предприниматели и высокопоставленные чиновники из различных стран. В ответ на шквал возмущения руководство фирмы попыталось оправдаться тем, что продавало ПО для защиты национальной безопасности государств. Тем не менее растущие как снежный ком сообщения о новых случаях взломов навлекли на компанию санкции со стороны США, которые израильские власти пообещали снять руками своего лобби в Вашингтоне.