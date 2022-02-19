Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне 22 февраля

Киев, 19 февраля. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Госдепа США Энтони Блинкен встретятся в ближайшее время. Об этом рассказали в МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, Кулеба и Блинкен проведут переговоры 22 февраля. Встреча состоится в Вашингтоне, подчеркнули в министерстве.

Глава украинского МИД хочет обсудить с Блинкеном защиту и усиление обороноспособности Украины, отметили в пресс-службе ведомства.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Известно, что ранее госсекретарь США поговорил с Кулебой по телефону. Соответствующее заявление сделала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Сообщалось, что руководство Соединенных Штатов Америки выразило обеспокоенность планами президента Украины уехать из страны, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.