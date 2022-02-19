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Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 14:05
Спорт
Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
Global Look Press  /  Remote Camera/XinHua

Москва, 19 февраля. Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Камила Валиева не будет приостанавливать или завершать профессиональную спортивную карьеру. Об этом сообщил прославленный хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Вингс» Вячеслав Фетисов.

Ранее фигуристка Камила Валиева попала в допинг-скандал на зимней Олимпиаде в Пекина. Международный олимпийский комитет объявил о положительной допинг-пробе российской спортсменки сразу после финала командного турнира. Предположительно, тест был сдан в конце прошлого года во время чемпионата страны, который проходил в Санкт-Петербург. Валиева 18 февраля чартерным рейсом вернулась из Пекина в Москву. Экс-хоккеисту Вячеславу Фетисову удалось узнать о планах на будущее у спортсменки лично, передает Teleprogramma.pro.

«Я спросил у Камилы, какие планы. Она говорит: "Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться". Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она — молодец. Она получила поддержку и от президента страны, и от спортивного сообщества», — заявил трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Личное первенство по фигурному катанию на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине выиграла представительница российской команды Анна Щербакова. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова. Камила Валиева, лидировавшая по итогам короткой программы, осталась на четвертой позиции.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном турнире Анна Щербакова рассказала, что во время личного общения с Камилой Валиевой оказала спортсменке поддержку.

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Все новости / Спорт / Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
допинг олимпиада фигурное катание Камила Валиева
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