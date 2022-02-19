Женский лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине начнется на три часа раньше запланированного

Пекин, 19 февраля. Старт лыжной марафонной гонки среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине перенесли на три часа раньше, чем это было запланировано в расписании.

Лыжницы выйдут на старт завтра 20 февраля в 6:00 утра по московскому времени. Изначально гонка по лыжам в последний день на 24-х Олимпийских играх планировалась на 9 утра по Москве. Такое решение было принято организаторами в связи с неблагоприятными погодными условиями, отмечается в заявлении Международной федерации лыжного спорта,

Ранее российский лыжник Александр Большунов стал первым на дистанции 30 километров. Для спортсмена это уже третья золотая медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Серебряную награду завоевал Иван Якимушкин.