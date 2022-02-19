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Басурин сообщил о планах СБУ провести диверсии на транспортных магистралях в Донбассе

Армия
Басурин сообщил о планах СБУ провести диверсии на транспортных магистралях в Донбассе
dan-news.info  /  ДАН

Донецк, 19 февраля. Служба безопасности Украины планирует осуществить диверсии на транспортных магистралях на территории Донбасса, заявил официальный представитель Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, украинская спецслужба также намерена провести ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц ЛДНР.

Ранее сообщалось, что диверсанты Вооруженных сил Украины пытались осуществить теракт вблизи Горловки. По данным НМ ДНР, планировалось подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол».

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