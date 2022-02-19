Новый премьер Ливии представил лидерам Мисураты программу своего правительства

Мисурата, 19 февраля. Избранный ливийским парламентом новый премьер-министр Ливии Фатхи Башага обсудил с высокопоставленными лицами и лидерами Мисураты программу работы будущего кабинета министров.

В ходе проводимых им в городе консультаций политик назвал формируемое в настоящий момент правительство «проектом стабильности, основанным на принципах единодушия, мира и государственного строительства». Башага подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец существовавшему годами политическому расколу, который затронул бюджетные институты и привел к моральному и материальному истощению граждан.

Башага подчеркнул, что его следующее правительство приложит все усилия для продвижения вопросов общенационального примирения, чтобы обеспечить успех референдума по конституции и проведение всеобщих выборов, которыми закончится переходный этап в стране. Встреча нового премьера с жителями Мисураты входит в серию консультаций, организованных с целью укрепления позиций и формирования будущего кабинета министров.

Ранее поддержку вновь избранному премьеру выразили вооруженные группы, дислоцированные в его родном городе. Палата представителей Ливии единогласно избрала Фатхи Башагу главой правительства в ходе заседания 10 февраля. Формируемый им кабмин сменит прежнее Правительство национального единства во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой, доказавшее за последний год свою неэффективность.