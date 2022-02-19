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Житель Красноярска живет в иглу и переносит трудности вместе с российской олимпийской сборной

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Россиянин создал экстремальные условия для жизни, чтобы почувствовать себя в шкуре спортсменов, которые отстаивают честь нашей страны на Олимпиаде в Пекине.

Михаил Дик сделал необычный перформанс на острове Татышев в Красноярске. Мужчина построил настоящее иглу, в котором планирует жить до конца игр. Свой поступок он объяснил высокой степенью сопереживания соотечественникам.

«Сейчас у наших спортсменов на Олимпиаде есть трудности — они выступают без флага, без гимна. А это действительно трудно — нет поддержки. Не физической поддержки, конечно, а именно моральной поддержки нет. Поэтому я, как болельщик, тоже решил сделать себе некие искусственные трудности, которые я буду преодолевать и смотреть Олимпиаду, болеть за наших», — объясняет свою идею Михаил.

Красноярец признался, что с трудностями пришлось столкнуться еще до заселения в ледяное жилище. Во время строительства погодные условия были не на стороне энтузиаста. Сначала воздух был недостаточно морозный — всего минус четыре градуса. Поэтому основной объем проделанной работы пришелся на самый холодный день.

Михаил отметил, что строил иглу не только для спортсменов, но и для горожан. Необычная постройка уже успела стать местной достопримечательностью.

«Радуюсь, когда ко мне приходят друзья, просто люди посещают. Я выбрал место такое очень людное, потому что здесь находится городская елка. Поэтому много семей гуляют, заходят ко мне в гости, даже не зная о моем проекте», — делится эмоциями Михаил.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. В медальном зачете Россия на данный момент занимает восьмое место.  

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