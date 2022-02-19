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ЕК: Европа не сможет в ближайшее время заменить российский газ на СПГ

Экономика
ЕК: Европа не сможет в ближайшее время заменить российский газ на СПГ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Европейский союз в обозримом будущем не сможет заместить поставки российского топлива сжиженным природным газом (СПГ), считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности она напомнила, что Российская Федерация поставляет на рынок ЕС 40% всего закупаемого сообществом топлива.

«В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США», — сообщила глава ЕК.

Европейские подземные хранилища газа по состоянию на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от совокупного объема закачанного туда летом топлива, подсчитали в российском «Газпроме» на основе данных Gas Infrastructure Europe.

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