Президент Алжира посетил Катар для участия в форуме экспортеров газа

Доха, 19 февраля. Алжирский президент Абдельмаджид Теббун по приглашению катарского эмира Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл в ближневосточное государство с официальным визитом, чтобы поучаствовать в форуме стран-экспортеров газа. Личная встреча правителей состоится в воскресенье во дворце Амири Диван.

Лидеры запланировали обсудить двусторонние отношения и пути поддержки, укрепления диалога. Также затронут представляющим взаимный интерес последние события на региональном и международном уровнях.

Абдельмаджид Теббун отметил, что визит продлится несколько дней. По его словам, основная цель — форум стран-экспортеров газа, который пройдет в Дохе с 20 по 22 февраля.

Предстоящая встреча отразила, что Катар и Алжир наладили политические и экономические отношения на высоком уровне. Учитывая, что Доха оказала срочную медицинскую помощь АНДР, когда поддержала усилия африканской страны в борьбе с коронавирусом.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что в краткосрочной перспективе Европейский союз столкнется с проблемой обеспечения безопасности поставок «голубого топлива», поэтому начались обсуждения с США, Норвегией, Азербайджаном, Катаром, Алжиром касательно расширения поставок сжиженного природного газа.