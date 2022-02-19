Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 14:13
14:10
Общество
Врач Базарова объяснила появление камней в почках малоподвижностью и нездоровым питанием
14:10
Происшествия
Арсенал огнестрельного оружия нашли дома у 62-летнего доцента НГТУ Воеводина
14:07
Политика
Авторы PresidentOnline назвали укрепление отношений между КНР и РФ угрозой для Токио
14:05
Армия
Баранец объяснил, какой козырь Москвы моментально остановит агрессию ВСУ в Донбассе
14:03
Политика
Блинкен и Кулеба встретятся в Вашингтоне 22 февраля
14:00
Видео
Елена Борщева заявила, что самым большим испытанием для нее была украинская лига КВН
13:59
Спорт
Валиева впервые рассказала о дальнейших планах после Олимпиады
13:57
Происшествия
Начальник управления милиции Басурин сообщил о жертвах диверсий в ДНР
13:56
Весь мир
Новый премьер Ливии представил лидерам Мисураты программу своего правительства
13:54
Олимпийские игры 2022
Женский лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине начнется на три часа раньше запланированного
Все новости

Президент Алжира посетил Катар для участия в форуме экспортеров газа

Весь мир
Президент Алжира посетил Катар для участия в форуме экспортеров газа
Prt Scr facebook.com  / 

Доха, 19 февраля. Алжирский президент Абдельмаджид Теббун по приглашению катарского эмира Тамима бин Хамада Аль Тани прибыл в ближневосточное государство с официальным визитом, чтобы поучаствовать в форуме стран-экспортеров газа. Личная встреча правителей состоится в воскресенье во дворце Амири Диван.

Лидеры запланировали обсудить двусторонние отношения и пути поддержки, укрепления диалога. Также затронут представляющим взаимный интерес последние события на региональном и международном уровнях.

Абдельмаджид Теббун отметил, что визит продлится несколько дней. По его словам, основная цель — форум стран-экспортеров газа, который пройдет в Дохе с 20 по 22 февраля.

Предстоящая встреча отразила, что Катар и Алжир наладили политические и экономические отношения на высоком уровне. Учитывая, что Доха оказала срочную медицинскую помощь АНДР, когда поддержала усилия африканской страны в борьбе с коронавирусом.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что в краткосрочной перспективе Европейский союз столкнется с проблемой обеспечения безопасности поставок «голубого топлива», поэтому начались обсуждения с США, Норвегией, Азербайджаном, Катаром, Алжиром касательно расширения поставок сжиженного природного газа.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент Алжира посетил Катар для участия в форуме экспортеров газа
алжир
Комментировать