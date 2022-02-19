Эксперты назвали заседание в Общественной палате по противодействию токсичному контенту актуальным

Нашему государству необходимы быстрые гибкие и эффективные инструменты контроля и ограничения токсичного контента в интернете. Имеющихся средств не всегда достаточно, чтобы гарантированно защитить подрастающее поколение и взрослых граждан от деструктивной информации, поставляемой в русскоязычный сегмент Сети западными корпорациями. Об этом ФАН рассказали российский политик Виталий Милонов и общественный деятель Андрей Кормухин.

Накануне в Общественной палате РФ состоялось расширенное заседание на тему «Противодействие токсичному контенту в интернете», которое было инициировано главой комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым. Эксперты пришли к мнению, что необходимо выработать механизм ограничения токсичного контента, к которому относятся: вовлечение подростков в криминал, навязывание детям «права» на смену пола, пропаганда ЛГБТ, попытки легализации педофилии, популяризация насилия.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что полностью поддерживает инициативу. Он согласился, что имеющиеся инструменты блокировки незаконно распространяемого в публичном пространстве контента не всегда соответствуют ситуации, и необходимо развитие способов информационной защиты граждан.

«Иногда мы можем наблюдать ситуации, когда отвратительные материалы в интернете пока не заблокированы, так как вынесение решения судом требует времени, и вредная информация висит в свободном доступе. Кроме того, информация может по сути быть вредной, например, пропагандировать аборты, но формально не будет ограничиваться, если сайт всего лишь разместит пометку «18+». Люди, которые заинтересованы в продвижении деструктивной информации, всячески стараются избежать ответственности. Необходимо оградить общество от подобного. Надо упростить механизм блокировки контента, который явно является тлетворным», — выразил свое мнение политик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам собеседника ФАН, с точки зрения общественных правил информация также может являться насилием. Он напомнил, что речь идет о суверенитете нашей страны и как пример привел Соединенные Штаты, в которых, по словам депутата, неприемлемый контент блокируется мгновенно. Милонов подчеркнул, что информационное пространство должно эффективно и рационально защищаться, а решения надо принимать, руководствуясь национальными интересами.

Лидер общественного движения «Сорок сороков» и многодетный отец Андрей Кормухин обратил внимание, что мы живем в обществе потребления. Он посетовал, что родители нередко весь день проводят на работе, а их детей, по сути, «воспитывает интернет».

«Общество должно озаботиться тем, чтобы информационное пространство, в котором пребывают наши дети, было чистым. Из этого пространства молодое поколение формирует для себя модель поведения, оно определяет во многом жизнь подрастающей смены и будущее нашей страны. Информация, которая разрушает нормальное мировосприятие, опасна. Она формирует больных людей, препятствует созданию нормальных семей и продолжению рода. Интернет-зависимость, искаженные гендерные установки, нервозность и склонность к насилию — то, что может нести нашим детям Всемирная паутина. Очень важно, что власти озаботились токсичным контентом. Механизм защиты социума от подобных вещей должен соответствовать времени. Наша жизнь ускорилась», — заметил собеседник ФАН.

vk.com / Движение СОРОК СОРОКОВ | ДСС

Андрей Кормухин добавил, что, по его мнению, против России ведется композитная война. Он пояснил: мессенджеры являются, помимо прочего, орудием пропаганды и манипулирования, они задают поведенческие установки. Именно поэтому крупнейшие транснациональные социальные сети мгновенно блокируют пользователей, которые выражают негативную оценку тому, что эти сети навязывают. При этом запрещенный в России контент в этих мессенджерах добровольно блокируется крайне редко. Кормухин выразил мнение, что вместо таких образов, как Моргенштерн и Милохин, наши дети должны видеть настоящих героев — защитников страны, ученых и создателей прекрасного, с которых будут брать пример. По словам политического активиста, формальной маркировки «18+» на сайтах с сомнительным контентом недостаточно. Подобные ресурсы должны быть закрыты для неавторизованных пользователей с неподтвержденным совершеннолетием, кроме того, цифровые платформы должны жестко контролироваться и легко блокироваться нашими надзорными органами.

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