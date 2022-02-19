НМ ДНР: план ВСУ подразумевает «зачистку» Донбасса от русскоязычного населения

Донецк, 19 февраля. Разведка Народной милиции ДНР раскрыла план Вооруженных сил Украины по наступлению в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин.

По его словам, украинские военные намерены произвести «зачистку» региона от русскоязычного населения. Эта задача для ВСУ является ключевой.

Наступление будет проводиться с трех направлений. Основной удар произойдет в районе Дебальцево. Также ВСУ планируют продвижение у Широкино и Новоазовска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказывался о ситуации в Донбассе. По его словам, наступление ВСУ может начаться в любой момент.