Экономист-аналитик Ди-Паче объяснил, кто и как платит за электричество в Аргентине

17 февраля в Аргентине прошли публичные слушания, на которых были утверждены дифференцированные повышения тарифов на электроэнергию. В Национальном регуляторе электроэнергией (ENRE) пообещали, что «изменения затронут только тех, кто не нуждается в субсидиях», и что повышение цен в любом случае «не будет обгонять зарплаты».

Практически одновременно со светом подорожал транспорт и вырос тариф на проезд по основным автомагистралям, которые связывают Буэнос-Айрес с пригородами. Стало ли повышение цен результатом инфляции – или же оно связано с необходимостью выполнять долговые условия с МВФ? На этот и другие вопросы специальному корреспонденту МФАН ответил Дамьян Ди-Паче – экономист и независимый аналитик, который считает, что государству следует поменьше вмешиваться в рыночные отношения.

Да будет свет?

Российские туристы, которые смогли побывать в Буэнос-Айресе, наверняка помнят район Пуэрто-Мадеро – с его высотками и фрегатом «Сармьенто» на приколе; винтажную Реколету, где находится знаменитое кладбище и самые атмосферные пабы; Палермо с его милонгами и брусчаткой тенистых улиц.

wikipedia.org / Simona.cerrato / CC BY-SA 3.0

Со следующего месяца жителям этих и других «зажиточных» районов начнут приходить счета за свет – на 17-20% дороже, чем обычно. Не потому, что электричества стали расходовать больше. Принятая 17 февраля схема сегментированного повышения цен на свет предусматривает снятие государственных субсидий для 500 тысяч граждан в 13 столичных районах и 466 элитных жилкомплексах.

Больше не будет субсидий на электричество для промышленности – особенно если речь идет о производственных процессах иностранных компаний или экспортной продукции. Сферы, с которых начнут – финансовая деятельность, управление автомагистралями, железные дороги и метро. Субсидий также лишатся посольства и казино.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

МФАН: Субсидии на электроэнергию были так велики, что даже частичная их отмена стала настоящим социальным потрясением?

Дамьян Ди-Паче: «Дешевым» свет стал во время второй администрации Кристины Фернандес (с 2011 по 2015 годы). Правда, субсидии распространялись в основном на столичный округ и провинцию Буэнос-Айрес, но поскольку это самая густонаселенная часть страны, допустимо некое обобщение.

wikipedia.org / Sking/GFDL

Можно сказать, что государство оплачивало 70% счета за свет, а пользователь – 30%. Во время президентства Маурисио Макри пропорции поменялись местами: дотации стали покрывать всего 30%, а пользователю пришлось оплачивать 70%. Это одна из причин, по которой многие Макри сразу невзлюбили.

В 2019 к власти вернулся «Общий фронт» с нынешним президентом Альберто Фернандесом – а вместе с ними и субсидирование на 70%. На сегодняшний день Аргентина выделяет на эти дотации 7 миллиардов долларов из бюджета. Увы, такую роскошь в нынешних условиях страна уже не может себе позволить.

– Сколько стоит (пока еще) электричество, например, в Буэнос-Айресе?

– Киловатт в час – 5 центов от официального доллара, а от неофициального – 2,6 цента. Исходя из этого можно сказать, что обычная семья из четырех человек платит за свет в месяц около 20 долларов.

– Частичная отмена субсидий на свет и транспорт как-то связаны с договором по отсрочке выплаты внешнего долга?

– Безусловно, как бы власти не пытались оправдаться. В ENRE обвиняют во всем засуху (мол, гидроэлектростанции не работали на полную мощность), нехватку жидкого газа, который мы закупаем в Боливии, и прочее в том же духе. Но дело не только в этом. Одним из условий договора по отсрочке долговых выплат МВФ является сокращение бюджетного дефицита, поэтому от дотаций приходится отказаться.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

– Но ведь получается, что остается немалый процент населения, который будет продолжать платить за свет всего 30%. Это, как минимум те, кто не проживает в районах из списка Национального управления электроэнергией. Министр энергетики в своем выступлении подчеркнул: если кто-то считает, что оплата счетов ему не по карману, то должен заполнить специальный формуляр, отдать его на рассмотрение, и государство сохранит дотацию.

– Пока да. Хотя из ENRE уже прозвучали осторожные заявления о том, что через какое-то время «сегментирование» коснется и среднего класса…

Когда налоги растут сами по себе

– Можно ли сказать, что инфляция тоже стала одним из факторов «подорожания» электроэнергии?

– Само собой. По самым скромным подсчетам в январе она составила 3,9%, притом, что базовые продукты питания подорожали где-то на 5%, а бензин – на 9%. Согласно проекциям нашей фирмы (я возглавляю небольшое частное предприятие, которое занимается экономическим консультированием), в 2022 году Аргентину ожидают 55% инфляции – против 50,9% в 2021 году.

Федеральное агентство новостей

Конечно же, при таком раскладе государству все сложнее субсидировать потребление газа и электроэнергии. Правительство клятвенно обещало гражданам не трогать трудовое законодательство и продолжать увеличивать «белые» зарплаты пропорционально инфляционным процессам – а про свет-газ оно ничего не обещало. Вот вам и пожалуйста.

Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины /

– Еще оно обещало не повышать налоги и не вводить новые.

– …И тут имеется небольшой нюанс. Счета за электричество ведь тоже облагаются НДС. Дорожает электроэнергия – растет сумма, приходящаяся на НДС. Поэтому, когда правительство обещало «не повышать налоги», оно немного слукавило. При нашей инфляции продукты и услуги дорожают – и соответственно, увеличивается сумма, которую родина забирает в свои закрома. Хотя НДС по-прежнему составляет 21%. Такой вот инфляционный баг.

– Министр экономики Мартин Гусман подчеркнул, что бюджетный дефицит будут снижать за счет усиленного контроля за теми, кто от налогов пытается увильнуть. Насколько это реально в стране, где 40% трудоспособного населения работает «в серую» или «в черную»?

– Контролировать в первую очередь будут крупных игроков – за ними проще уследить. Для того, чтобы остальные вернулись в лоно формальной экономики, необходимо их как-то стимулировать (например, снижая налоговую нагрузку). Аргентина в данный момент не в состоянии предоставить мелкому и среднему бизнесу подобный стимул.

«Косметический ремонт»

– А вообще реально преодолеть этот самый бюджетный дефицит теми средствами, которыми страна в данный момент располагает, и теми методами, которыми правительство само себя ограничило?

– Я думаю, что да. Но для этого нужно разгрузить частный сектор и установить такие же правила игры для госсектора, госпредприятий и госслужащих. Одни только частные предприниматели с задачей подобного масштаба не справятся. Уже сейчас многие отказываются от инвестиций, потому что не видят для себя никаких перспектив. И если для выплаты долга МВФ делать ставку на экономический рост (как это делает президент Фернандес), отсутствие инвестиций может сыграть фатальную роль.

Global Look Press / Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

– Каково ваше собственное мнение по поводу договора, заключенного с МВФ? Вы поддерживаете его?

– Я думаю, что договор был нужен; но для выполнения его условий необходима глубокая реструктуризация аргентинской экономики, а не «косметический ремонт». Стране нужна налоговая реформа, реформа трудового законодательства, а также реформа пенсионной системы. Без этого экономические проекции в средне- и долгосрочной перспективе просто невозможны.

– Какова ваша политическая ориентация?

– Я пытаюсь сохранить нейтральную позицию и объективный взгляд на ситуации, с которыми приходится работать. Ни в какой партии я не состою, меня больше занимают чисто технические вопросы. Экономическая теория, с которой я себя идентифицирую – девелопментализм. С этой точки зрения в Аргентине нужно снизить степень вмешательства государства в рыночные отношения, чтобы у предпринимателей было больше свободы для маневра. Но это не идеологическая позиция, а именно техническая.