Полицейских в Остине будут судить за разгон протестов в поддержку Джорджа Флойда

Остин, 19 февраля. Полицейским города Остин, штат Техас, предъявлено обвинение о применении чрезмерной силы во время протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, в 2020 году. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Grand jury in Austin, Texas, indicts several police officers for using excessive force during racial justice protests in 2020, authorities say. https://t.co/SWRjPTlgvm — NBC News (@NBCNews) February 18, 2022

В Профсоюзе полицейской ассоциации Остина рассказали, что обвинения предъявлены 19 правоохранителям. Из-за их действий протестующие получили критические ранения, говорится в материале. В частности, речь идет про применение пуль Bean bag (мешок с фасолью — прим ред.), которыми стреляли по митингующим.

Власти города объявили о выделении компенсаций на сумму десяти миллионов долларов двум местным жителям, пострадавшим во время протестов. Совет Остина согласился выплатить восемь млн долларов Джастину Хауэллу и два млн долларов Энтони Эвансу, которые получили ранения в голову пулями Bean bag.

Начальник полиции Остина Джозеф Чакон заявил, что офицеры работали в «условиях хаоса» и также неоднократно подвергались нападениям: в них кидали камнями, бутылками с горючей смесью и другими предметами. Департамент изначально ожидал сотни протестующих, но толпы выросли до нескольких тысяч человек. Чакон добавил, что «были периоды, когда митингующие были буйными и жестокими».

Расследование в отношении правоохранителей продолжается.

По данным СМИ, во время протестов в 2020 году в Остине пострадали минимум 19 человек.

Протесты 2020 года

Летом 2020 года Портленд охватили сильные беспорядки после убийства полицейским Дереком Шовиным афроамериканца Джорджа Флойда. Город из-за большого количества молодого населения стал одним из эпицентров митингов, на улицы выходили тысячи человек. Митингующие подожгли ряд ключевых зданий, а также устраивали многочисленные стычки с полицией.

Данный случай стал поводом для массовых протестов в Америке и по всему миру. Акции возглавило антирасистское движение Black Lives Matter. Митинги часто заканчивались погромами и столкновениями с полицией. Для охраны порядка власти привлекли Национальную гвардию, во многих городах был введен комендантский час.