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Канцлер ФРГ Шольц: Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем

Политика
Канцлер ФРГ Шольц: Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 19 февраля. Вступление Украины в Североатлантический альянс не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления украинской стороны в НАТО.

«Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем», — подчеркнул Шольц.

Ранее МИД России сообщил, что возможное членство Украины в НАТО станет реальной угрозой для некоторых государств. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в этом случае Киев захочет вернуть Крымский полуостров, втянув Соединенные Штаты и их союзников в прямое вооруженное противостояние.

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