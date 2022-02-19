Мусорная земля: что ждет экономику Турции после повышения процентных ставок в США

Ожидаемое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США для сдерживания инфляции может нанести еще один удар по финансовой системе Турции. Однако Анкара по-прежнему намерена придерживаться своей «новой экономической модели», которая не в силах остановить рост цен.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему долговой рейтинг республики был понижен до «мусорного» и как по стране ударит повышение процентных ставок на Западе.

Американская угроза

В январе стало известно, что потребительские цены в США выросли на 7,5%. На этом фоне ФРС, вероятно, повысит процентные ставки на своем мартовском заседании в попытке обуздать инфляцию. Точно неизвестно, насколько существенным будет увеличение, однако рынки ожидают роста как минимум на 25 базисных пунктов (0,25%).

This week investors also received the latest confirmation from the Federal Reserve that it intends to move decisively to fight inflation with higher interest rates. https://t.co/SkKKpJzXDU — KRIS 6 News (@KRIS6News) February 19, 2022

Этот шаг укрепит доллар, а также обеспечит приток иностранных средств на американские рынки. Тем временем для развивающихся экономик, особенно для Турции, прогнозируемое повышение в Соединенных Штатах станет, скорее, плохой новостью, но вряд ли неожиданной.

Большинство стран уже предприняли шаги, чтобы сократить издержки после прогнозируемых действий ФРС. В частности, для сохранения стоимости своих валют и предотвращения оттока иностранных средств многие государства тоже повысили ключевые ставки. Но Центральный банк Турции сделал прямо противоположное, снизив их на 500 базисных пунктов (с 19 до 14%), что вызвало утечку иностранного капитала. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отстаивает противоречащую общемировой практике точку зрения, согласно которой высокие ставки провоцируют высокую инфляцию.

Недавняя поездка министра финансов и казначейства Нуреддина Небати в Лондон, организованная с целью представить необычную экономическую модель, пока кажется безрезультатной. Более того, через несколько дней после возвращения главы минфина агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валюте с «BB–» до «B+». Аналогичным образом Standard and Poor's и Moody's снизили рейтинги республике в декабре и сентябре 2021 года соответственно.

«Риск дополнительного дестабилизирующего смягчения денежно-кредитной политики или политики стимулирования в преддверии всеобщих выборов 2023 года высок, и существует повышенная степень неопределенности относительно функции реагирования властей на политику в случае очередного эпизода финансового стресса, поскольку политические соображения ограничивают способность Центрального банка повышать свою учетную ставку», — отмечается в сообщении Fitch.

Fitch Ratings has downgraded Turkey's Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating to 'B+' from 'BB-'. The Outlook is Negative.



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Дефицит текущего счета страны в ноябре-декабре достиг 6,6 миллиарда долларов, а в годовом отношении — уже около 15 миллиардов. Ожидается, что показатель увеличится в январе и в 2022 году будет оставаться проблемой для экономики страны, зависящей от импорта.

Ставки растут

Вследствие нехватки предложения, вызванной пандемией коронавируса, по всему миру зафиксирован необычайный рост инфляции. Для того, чтобы обуздать увеличение потребительских цен, ФРС США готова пойти на повышение ключевых ставок на 100 базисных пунктов к июлю.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также рассматривает аналогичные шаги, хотя и менее радикальные, чем ФРС. Речь идет о повышении до 60 базисных пунктов к концу года.

«Цикл экономического восстановления в США опережает цикл в Европе. Таким образом, у нас есть все основания не действовать так быстро и жестоко», — цитирует агентство Reuters главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

???????? #ECB's Lagarde: Inflation drivers will ease gradually in 2022 - Reutershttps://t.co/jDKb2P1fHi — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) January 20, 2022

Банк Англии уже дважды повышал процентные ставки с декабря. Прогнозируется и дальнейшее увеличение данного показателя после следующего заседания в марте.

Ужесточение денежно-кредитной политики распространилось на другие страны, и многие развивающиеся государства пытаются сделать свои валюты более привлекательными для зарубежных инвесторов. В Турции же, как отмечалось ранее, ставки стремительно понижали с осени прошлого года.

Это, в свою очередь, ускорило отток иностранных средств из государства. Только в декабре их чистая убыль составила 8,7 миллиарда долларов. Приток прямого зарубежного капитала в размере около 2,5 миллиарда можно объяснить разве что покупками недвижимости иностранцами.

Стремясь поддержать турецкую лиру и обуздать долларизацию, правительство в декабре приняло ряд мер, включая государственную гарантию компенсации вкладчикам в лире за любое снижение курса валюты. Тем не менее эта мера предосторожности, похоже, не внушала особого доверия. Около 65% депозитов физических лиц по-прежнему лежат в твердой валюте, главным образом из-за сохраняющегося недоверия к турецкому правительству. Кроме того, твердая валюта до сих пор считается выгодной для сбережений на фоне инфляции, которая, вероятно, приблизится к 60% в ближайшие два месяца.

Expected interest rate hikes by the US Federal Reserve to rein in inflation will deal further blows to Turkey’s economic turmoil https://t.co/knvQFFlzmx by @mustfsnmz — Al-Monitor (@AlMonitor) February 18, 2022

Внешний долг Турции, выросший примерно до 168 миллиардов долларов, а также прогнозируемое повышение ставок ФРС могут спровоцировать новый спрос на доллар США, что приведет к очередному падению курса лиры.

Кризис вокруг энергоносителей

Помимо валютного кризиса, республику может ожидать и энергетический. Массовое повышение цен на электроэнергию и энергоносители усугубило издержки в экономике, которая борется с растущей инфляцией, вызванной резким снижением курса турецкой лиры.

Домохозяйства пострадали от повышения цен на газ и электроэнергию на 127% в начале года, в то время как промышленные объекты столкнулись с еще более значительным подорожанием — 400% за год.

В 2021-м цены на газ для промышленных потребителей увеличивались на 1% каждый месяц в первой половине года, а затем последовали повышения на 20% в июле, на 15% в сентябре и октябре, на 48% в ноябре и еще на 20% в декабре. С 1 января цены выросли на 50%. В результате производители теперь платят около 6 300 турецких лир (35 000 рублей) за 1 000 кубометров газа, по сравнению с примерно 1 400 лирами (7 900 рублей) в январе 2021 года. Цены на электроэнергию на промышленных предприятиях также многократно выросли.

Turkey jacks up electricity, gas prices for New Year https://t.co/Ax90itiQoH pic.twitter.com/0wM7rXax5m — Reuters (@Reuters) January 1, 2022

Правительство возложило ответственность за подорожание на глобальный энергетический кризис. Однако сама экономическая политика Анкары ударила по гражданам не меньше — отсюда и колоссальные масштабы повышения цен. Понижение процентных ставок на 500 базисных пунктов привело к падению курса лиры, которая в прошлом году потеряла порядка 44% своей стоимости к доллару.

Восстановившись с исторических минимумов в середине декабря, лира стабилизировалась, достигнув соотношения 13,5 к 1 доллару. Но даже этот показатель означает, что стоимость доллара выросла на 90% за год. Падение курса национальной валюты почти удвоило производственные затраты в экономике, в которой средняя доля импортируемых ресурсов составляет 30%, а в некоторых секторах достигает 90%. А повышение цен на энергоносители еще больше усугубило проблемы производителей.

Как отметил член правления Ассоциации розничной торговли продуктами питания Эрдал Тюфекчи, рост цен на электроэнергию, газ и топливо сильно ударил по продовольственному сектору, где многие производители и розничные торговцы зависят от непрерывного потребления энергии для охлаждения или отопления. Из-за падения покупательной способности потребители приобретают товары в меньших количествах и обращаются к более дешевым брендам, уточнил он.

«В условиях роста затрат и снижения спроса многие компании стали сокращать количество упаковок, стремясь поддерживать продажи без ущерба для качества, но и это тоже имеет свои пределы», — отметил Тюфекчи в комментарии для Bloomberg Ht.

“Gıda perakende sektöründe ağırlık ve miktarlar düşecek” https://t.co/2xduij79gu — Bloomberg HT (@BloombergHT) February 10, 2022

Торговые центры страны, число которых превышает 450 и в работе на которые занято более полумиллиона человек, также испытывают сложности из-за роста цен на электроэнергию. Стамбульский менеджер Бейтуллах Аксой сообщил Al-Monitor, что шопинг-молы столкнулись с огромными затратами на отопление и освещение.

«Инвесторы более 100 торговых центров изо всех сил пытаются погасить кредиты, которые они использовали для строительства торговых центров. Розничные торговцы тем временем неохотно открывают новые магазины из-за роста цен. В результате мы изо всех сил пытались найти розничных продавцов для аренды магазинов в торговых центрах. Более того, некоторые ритейлеры стремятся сократить количество своих магазинов», — рассказал он.

Аксой отметил, что в прошлом году в Турции было открыто только четыре новых торговых центра, поскольку стоимость строительства также резко возросла. Десятки предпринимателей в этом секторе были вынуждены пересмотреть свои планы, а некоторые вовсе приостановили новые проекты.

-Enerji zamlarının sanayi ve üretime etkisi ne?

-İflas ve konkordatolar kapıda mı?



Yazının ortaya çıkmasına katkı sunan Beytullah Aksoy (@BeytullahAksoyA ) ve Prof.Dr. Burak Arzova’ya (@arzovaone ) teşekkür ederim. https://t.co/fmMrjz3M8N — Mühdan Sağlam (@muhdansaglam) February 18, 2022

Старший научный сотрудник факультета управления бизнесом в Мраморноморском университете, профессор Бурак Арзова предупредил о надвигающихся банкротствах, если Анкара не примет меры по облегчению бремени производителей.

«Последнее повышение цен на энергоносители произошло в то время, когда промышленные предприятия уже не знали, как справиться с растущими издержками. Если они решат повысить цены, их продажи упадут, а если они этого не сделают, то придется сокращать другие расходы. Уменьшение затрат на рабочую силу — это первое, что приходит на ум, то есть увольнения. Но если не будут приняты серьезные меры, мы скоро услышим о неплатежеспособности и банкротствах», — добавил он.

Профессор также прокомментировал понижение агентством Fitch рейтинга суверенного долга Турции до уровня «мусорной территории».

«Агентство Fitch не только понизило долговой рейтинг Турции, но и сохранило прогноз по стране на негативном уровне, что означает, что рейтинговые агентства не принимают правительственную «новую экономическую модель». Негативный прогноз сигнализирует о том, что может последовать дальнейшее снижение кредитного рейтинга. В результате иностранные инвесторы, которые все еще рассматривают возможность инвестирования в Турцию, могут отказаться от таких планов, потому что они прислушиваются к этим рейтингам», — указал он.

As the lira falls and prices rise, people can no longer afford basic treats like #Turkey's traditional baklava.https://t.co/wIAwrE3sQb pic.twitter.com/ILRYLWVsdA — MedyaNews (@medyanews_) February 11, 2022

Союз торговых палат и товарных бирж Турции и другие крупные бизнес-группы призвали Анкару предоставить стимулы для преодоления кризиса. Правительство еще не ответило.

Очевидно, что возможности производителей для минимизации последствий инфляции сокращаются с каждым днем. Повышение цен приведет к росту инфляции, а сокращение сотрудников обернется скачком безработицы и увеличит риски банкротств. На этом фоне оправданность «новой экономической политики» Эрдогана вновь подвергается сомнению.