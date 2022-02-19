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«Газпром»: объем закачанного летом газа в европейских ПХГ опустился ниже 5%

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 13:35
Экономика
«Газпром»: объем закачанного летом газа в европейских ПХГ опустился ниже 5%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Европейские подземные хранилища газа на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом сырья. То есть в ПХГ Европы осталось меньше 5% запасов, подсчитали в «Газпроме» на основе данных Gas Infrastructure Europe.

Объем активного голубого топлива в европейских ПХГ на 21%, или на 8,3 млрд кубометров, меньше прошлогоднего уровня, отметили в компании. При этом отобрано 95,3% или 44,8 млрд «кубов» от объема газа, закачанного в летний сезон.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 17 февраля показатель упал до 10,6 млрд куб. м. Это на 45% (или на 8,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 4,7 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки сырья в апреле 2021 года.

Европейский союз намерен сформировать стратегические запасы газа, чтобы заранее подготовиться к следующей зиме или возможному кризису, связанному с нехваткой энергетических ресурсов и их высокой стоимостью.

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европа пхг запасы газа
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