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Экономика и банковский сектор Украины могут оказаться на грани краха из-за стоимости сырья

Экономика
Экономика и банковский сектор Украины могут оказаться на грани краха из-за стоимости сырья
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Рост стоимости сырья может оказать на экономику и банковскую сферу Украины настолько сильное влияние, что это доведет их до краха, сообщает ProFinance.Ru со ссылкой на стратегов Credit Suisse.

Специалисты швейцарского банка считают, что при позитивном сценарии развития событий незначительное падение стоимости нефти возможно только если Украина пойдет на некоторые уступки России. Например, не станет вступать в НАТО.

Негативный сценарий предполагает ограниченное введение антироссийских санкций, из-за чего у РФ будут сложности в торговле нефтью и газом. Для Украины это обернется серьезными проблемами из-за роста стоимости энергоресурсов и их дефицита.

Падение рынков и серьезный скачок цен на нефть нанесут украинской экономике сильный урон, поскольку в стране не будет средств на покупку подорожавшего топлива.

МВФ ранее также представил прогноз, предполагающий рост стоимости нефти и газа в случае обострения ситуации на Украине.

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нефть украина россия газ
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