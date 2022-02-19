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Полиция Канады арестовала более 100 участников протеста дальнобойщиков в Оттаве

Весь мир
Полиция Канады арестовала более 100 участников протеста дальнобойщиков в Оттаве
Global Look Press  /  Adrian Wyld / Keystone Press Agency

Оттава, 19 февраля. Канадская полиция предприняла усилия по восстановлению порядка в столице после того, как демонстранты с грузовиками парализовали центр города в знак протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщают власти страны.

Попытки разогнать дальнобойщиков и очистить центр Оттавы начались 18 февраля. Сотни полицейских, в том числе верхом на конях, медленно окружили манифестантов. Четверо основных организаторов протестов были взяты под стражу, более 100 участников подверглись арестам. Манифестанты обвинили органы правопорядка в чрезмерном насилии по отношению к гражданам. 

Большинство демонстрантов, сопротивлявшихся действиям полицейских, столкнулись с жесткими мерами представителей власти, которые силой заставили участников сдаться.

Изначально протестующие дальнобойщики требовали отмены обязательной вакцинации, однако со временем блокада города превратилась в движение против правительства и премьер-министра Джастина Трюдо.

«Наши требования не глупые. Мы требуем прекращения локдаунов и коронавирусных ограничений», — заявил агентству Reuters водитель грузовика из Манитобы, обещав остаться у здания парламента, пока его не арестуют.

Правительство Канады также установило дорожные ограждения вокруг центра Оттавы, чтобы лишить манифестантов доступа к остальным участникам и остановить поставки топлива и еды.

«Колонна свободы», состоящая из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

Кроме того, 7 февраля началась блокада моста Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой. Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

Канадская полиция 14 февраля арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении, который обеспечит правительство инструментами для прекращения финансирования демонстрантов и активизации правоохранительной деятельности на провинциальном и местном уровнях вместе с федеральной полицией.

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