Полиция Канады арестовала более 100 участников протеста дальнобойщиков в Оттаве

Оттава, 19 февраля. Канадская полиция предприняла усилия по восстановлению порядка в столице после того, как демонстранты с грузовиками парализовали центр города в знак протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщают власти страны.

Попытки разогнать дальнобойщиков и очистить центр Оттавы начались 18 февраля. Сотни полицейских, в том числе верхом на конях, медленно окружили манифестантов. Четверо основных организаторов протестов были взяты под стражу, более 100 участников подверглись арестам. Манифестанты обвинили органы правопорядка в чрезмерном насилии по отношению к гражданам.

WATCH: Close up of peaceful protestors in Ottawa protesting mandates being trampled by the mounted unit.



Yes, this is Canada in 2022. pic.twitter.com/I776GdTIwe — K2???????? (@kiansimone44) February 18, 2022

Большинство демонстрантов, сопротивлявшихся действиям полицейских, столкнулись с жесткими мерами представителей власти, которые силой заставили участников сдаться.

Изначально протестующие дальнобойщики требовали отмены обязательной вакцинации, однако со временем блокада города превратилась в движение против правительства и премьер-министра Джастина Трюдо.

«Наши требования не глупые. Мы требуем прекращения локдаунов и коронавирусных ограничений», — заявил агентству Reuters водитель грузовика из Манитобы, обещав остаться у здания парламента, пока его не арестуют.

Правительство Канады также установило дорожные ограждения вокруг центра Оттавы, чтобы лишить манифестантов доступа к остальным участникам и остановить поставки топлива и еды.

Just 2 knees to flatten your ribs. This is a peaceful protestor in Ottawa being brutally assaulted by police.pic.twitter.com/TVML3aVrt4 — K2???????? (@kiansimone44) February 19, 2022

«Колонна свободы», состоящая из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

Кроме того, 7 февраля началась блокада моста Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой. Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

Канадская полиция 14 февраля арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении, который обеспечит правительство инструментами для прекращения финансирования демонстрантов и активизации правоохранительной деятельности на провинциальном и местном уровнях вместе с федеральной полицией.