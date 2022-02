Полиция Канады арестовала более 100 участников протеста дальнобойщиков в Оттаве

Оттава, 19 февраля. Канадская полиция предприняла усилия по восстановлению порядка в столице после того, как демонстранты с грузовиками парализовали центр города в знак протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщают власти страны.

Попытки разогнать дальнобойщиков и очистить центр Оттавы начались 18 февраля. Сотни полицейских, в том числе верхом на конях, медленно окружили манифестантов. Четверо основных организаторов протестов были взяты под стражу, более 100 участников подверглись арестам. Манифестанты обвинили органы правопорядка в чрезмерном насилии по отношению к гражданам.

