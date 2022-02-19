Канцлер Германии Шольц указал на возможность диалога с Россией по вопросам безопасности

Берлин, 19 февраля. Диалог с Москвой по вопросу гарантий безопасности вполне возможен. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

По словам Шольца, несмотря на то, что в беседе с Россией есть некоторые противоречия, следует искать выход из сложившейся ситуации. Он заявил об этом во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Речь идет о том, чтобы мы перевели наши противоречия в разговор и надеялись, что это получится», — высказал свою точку зрения канцлер.

Ранее сообщалось, что поездка канцлера Германии в Москву раскрыла его дальнейшие планы. Об этом рассказал политолог Алексей Мухин. По его мнению, Шольц будет действовать преимущественно в фарватере американской повестки.