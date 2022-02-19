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Владимир Путин поздравил Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 13:50
Олимпийские игры 2022
Владимир Путин поздравил Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 19 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в марафонской гонке на дистанции 30 километров.

Российский спортсмен на протяжении всей дистанции держался в группе лидеров. В самой концовке Александр Большунов добавил ногами и уверенно выиграл свою третью золотую олимпийскую медаль. Президент России Владимир Путин уже поздравил лыжника с большой победой.

«Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную «копилку» нашей сборной», — говорится в заявлении Кремля.

Благодаря триумфу Александра Большунова и Ивана Якимушкина, который пришел к финишу вторым, сборная России повторила собственный рекорд по количеству медалей за одну Олимпиаду. Теперь в активе спортсменов, выступающих в Пекине под флагом Олимпийского комитета России, 29 медалей.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Владимир Путин поздравил Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине
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