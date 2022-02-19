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Путин объявил о старте учений стратегических сил ВС РФ

Армия
Путин объявил о старте учений стратегических сил ВС РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 февраля. Президент России Владимир Путин объявил о начале учений стратегических сил российской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя российского лидера, маневры с участием стратегических сил ВС РФ пройдут с пусками пусками баллистических ракет, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений Вооруженных сил России. В маневрах задействуют силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.

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