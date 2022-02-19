NI: возвращение в строй российского крейсера «Адмирал Нахимов» станет катастрофой для НАТО

, 19 февраля. Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» обеспечит ВМФ РФ впечатляющим козырем, заявил аналитик Марк Эпископос.

В публикации для американского издания The National Interest, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт признал, что возвращение «Адмирала Нахимова» в строй станет катастрофой для НАТО.

Корабль был введен в эксплуатацию еще в 1988 году, и модернизировать его хотели давно. Прежде столь масштабный проект не удалось реализовать из-за технических сложностей. Москва вернулась к идее позднее, что стало верным решением.

Пресс-служба Балтийского флота /

Процесс обновления корабля должен завершиться уже в скором времени. Как ожидается, крейсер оснастят пусковыми установками для противокорабельных крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс». Кроме того, он будет совместим с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», способными развивать скорость до девяти Махов. Такие планы ВМФ РФ встревожили Эпископоса.

«Он станет самым мощным надводным военным кораблем России после предстоящего цикла ремонта и переоборудования», — признался эксперт.

Ранее стало известно о формировании экипажа «Адмирала Нахимова». По данным Министерства обороны РФ, обучение моряков начнется в специализированных центрах уже до конца 2022 года.