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Высокие котировки газа могут вынудить Европу запустить «СП-2» без сертификации

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 13:25
Экономика
Высокие котировки газа могут вынудить Европу запустить «СП-2» без сертификации
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 февраля. Российско-германский газопровод «Северный поток — 2» может быть введен в эксплуатацию и без сертификационной процедуры, считает эксперт по энергетике Валентин Землянский, мнение которого приводит ФБА «Экономика сегодня».

Вопросы сертификации могут быть опущены в отношении трубопровода «Северный поток — 2», так как ситуация с ценами на газ становится все менее позволительной и экономически осиливаемой для Европейского союза, полагает специалист.

Стоимость топлива на спотовых площадках ЕС достигает сейчас порядка 1 тыс. долларов за тысячу кубических метров. Как утверждает Землянский, котировки не снизятся без старта поставок по магистрали, соединяющей Россию и Германию. А так как бюрократический механизм ФРГ и ЕС способен затянуть процесс сертификации маршрута до осени, то руководство политического объединения может пойти на определенные уступки.

«По моим ощущениям сейчас все идет к тому, что его вполне могут запустить в ближайшее время без всяких сертификаций. Отложив сертификацию, сказав: "Формальная часть пусть идет, но у нас тут кризисная ситуация"», — прогнозирует аналитик.

Отсутствие дополнительного импорта газа из России и нефункционирующий газопровод способны принести Брюсселю значительные убытки и сохранить актуальные высокие ценники до следующей весны. Землянский отмечает, что стоимость сырья будет варьироваться в районе 800 долларов за тысячу «кубов», а если «СП-2» будет сертифицирован, то цена энергоресурса опустится до коридора 400-500 долларов.

Аналитик резюмирует, что нынешний кризис вокруг Украины является спровоцированным, а основную поддержку эскалации оказывают Соединенные Штаты Америки, которые заинтересованы в росте цен на энергоресурсы и «проталкивании» своих углеводородов в виде СПГ. Кроме того, Белый дом может оказывать давление на Германию через «СП-2».

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Все новости / Экономика / Высокие котировки газа могут вынудить Европу запустить «СП-2» без сертификации
евросоюз прогноз землянский природный газ Северный поток — 2
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