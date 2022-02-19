Канцлер Германии Шольц призвал ускорить вступление в Евросоюз стран Западных Балкан

Берлин, 19 февраля. Вступление в Европейский союз стран Западных Балкан следует форсировать. К такому выводу пришел новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Он заявил об этом во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что участники виртуальных переговоров рассматривают ряд внешнеполитических тем. Также они обсуждают украинский кризис.

Ранее сообщалось, что визит канцлера Германии в Москву многое показал. Таким мнением поделился политолог Алексей Мухин. Он считает, что Шольц будет действовать преимущественно в фарватере американской повестки, так как политического веса для проведения собственной независимой линии поведения он пока не имеет.