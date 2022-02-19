MW: вооруженные «Кинжалами» МиГ-31К позволят России закрыть Средиземное море для НАТО

Вашингтон, 19 февраля. Командование ВКС РФ поставило НАТО в неудобное положение решением перебросить вооруженные комплексами «Кинжал» самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К в Сирию, пишет Military Watch.

По мнению аналитиков американского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», авиация, оснащенная новейшим гиперзвуковым вооружением, позволит Москве закрыть НАТО доступ в Средиземное море.

«Недавно переброшенные на базу в Сирии российские бомбардировщики Ту-22М3 с баллистическими ракетами проецируют свою власть над Средиземным морем», — говорится в публикации.

Федеральное агентство новостей /

Авторы статьи напомнили, что «Кинжал» на сегодняшний день является одной из самых мощных ударных систем. Ракета отличается высокой маневренностью и способностью развивать скорость до десяти Махов. Считается, что перехватить такой снаряд практически невозможно. При этом «Кинжал» с впечатляющей точностью может поражать наземные и морские цели на расстоянии до 2000 километров. На этом фоне эксперты MW были вынуждены признать средиземноморский провал НАТО из-за одного трюка ВКС РФ с гиперзвуковыми системами.

Ранее сообщалось, что самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К были перебазированы на аэродром Хмеймим. Как пишет RT, экипажи примут участие в учениях межфлотской группировки ВМФ РФ.