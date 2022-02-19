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Продюсер Разин заявил, что Валиева специально падала на прокате ради спасения пьедестала

Спорт
Продюсер Разин заявил, что Валиева специально падала на прокате ради спасения пьедестала
Global Look Press  /  Remote Camera/XinHua

Москва, 19 февраля. Продюсер Андрей Разин назвал ошибки Камилы Валиевой в произвольной программе «жертвой во спасение».

Валиева по итогам личного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине заняла лишь четвертое место. На произвольной программе девушка сделала ряд ошибок, который выбил ее из тройки лидеров. Разин выразил мнение о том, что все падения 15-летней спортсменки были спланированы.

«Удивляюсь мужеству Камилы Валиевой. Она умышленно дважды упала для того, чтобы пропустить наших девочек вперед. Она приняла самый серьезный удар среди подростков», — написал продюсер в своем Instagram-блоге.

Продюсер Разин заявил, что Валиева специально падала на прокате ради спасения пьедестала
Prt Scr instagram.com / @razin_andrei_lm

Андрей Разин связал ошибки Валиевой с заявлением Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене церемонии награждения одиночниц в том случае, если Камила Валиева попадет в тройку призеров. Он также поддержал мнение главы МОК Томаса Баха о решении вопроса допуска несовершеннолетних спортсменов на Олимпийские игры, потому что «такие психологические нагрузки не каждый взрослый сможет выдержать».

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олимпиада разин продюсер валиева произвольная программа
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