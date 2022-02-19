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Офис президента Украины: Зеленский в Мюнхене хочет договориться о военной поддержке

Политика
Офис президента Украины: Зеленский в Мюнхене хочет договориться о военной поддержке
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 февраля. Глава украинского государства Владимир Зеленский 19 февраля в Мюнхене хочет добиться дополнительной военной и финансовой поддержки. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Офиса президента Украины.

По данным пресс-службы, в ходе поездки украинский лидер поговорит с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, новым канцлером Германии Олафом Шольцем и американским вице-президентом Камалой Харрис.

«Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины», — сказано в заявлении офиса Зеленского.

Ранее сообщалось, что руководство Соединенных Штатов Америки выразило обеспокоенность планами президента Украины уехать из страны, чтобы посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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украина зеленский мюнхен
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