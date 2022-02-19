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«Король лыж»: тренер сборной России Бородавко о Большунове
Спорт
«Король лыж»: тренер сборной России Бородавко о Большунове
Global Look Press  /  Deng Hua

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в беседе с ФАН прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на 28,4 километра на Олимпиаде в Пекине. По словам Бородавко, изначально лыжник с волнением воспринял новость о сокращении дистанции олимпийского марафона с 50 до 30 километров из-за штормового ветра и 16-градусного мороза. Однако именно Александр Большунов, а следом и Иван Якимушкин первыми преодолели финишную прямую.

«Король лыж»: тренер сборной России Бородавко о Большунове
Global Look Press / Deng Hua

«Для нас все сложилось великолепно, и Александр Большунов выиграл третью золотую медаль. И поскольку это все-таки гонка 50 километров квалифицировалась, то теперь Большунов получил неофициальное звание «короля лыж». Это третий спортсмен в СССР и России, который получает это звание. Он возвел себя в ранг величайших лыжников Матти Райвио, Николая Зимятова, Владимира Кузина, то есть это действительно легенды мирового лыжного спорта», — поделился радостными эмоциями старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Король лыж»: тренер сборной России Бородавко о Большунове
TACC / Красильников Станислав

На церемонию награждения новоиспеченный «король лыж» Александр Большунов вышел в специальной «золотой» обуви.

Накануне Большунов выиграл золотую медаль в мужском марафоне. Вторым стал еще один россиянин — Иван Якимушкин. Четвертое место в шаге от бронзы занял Артем Мальцев.

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