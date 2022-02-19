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Глава Росгвардии поздравил лыжника Большунова с пятью медалями на ОИ-2022

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 13:13
Олимпийские игры 2022
Глава Росгвардии поздравил лыжника Большунова с пятью медалями на ОИ-2022
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Национальной гвардии РФ

Москва, 19 февраля. Руководитель Росгвардии Виктор Золотов поздравил лыжника Александра Большунова с завоеванием третьего золота на пекинских Играх-2022.

Как отметил глава ведомства, феноменальный талант капитана Большунова, помноженный на его огромное трудолюбие и целеустремленность, привели к высочайшим достижениям.

«Эта победа в очередной раз доказала способность наших лыжников конкурировать с опытными соперниками и завоевывать олимпийские награды в напряженной борьбе», — передает слова Золотова пресс-служба Росгвардии.

Напомним, в субботу российский лыжник стал победителем масс-старта на ОИ-2022. Дистанция гонки была изменена — вместо 50 км спортсмены бежали 28 — по причине сложных погодных условий. На счету Большунова пять медалей пекинских Игр: три золота, одно серебро и одна бронза.

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Виктор Золотов александр большунов ои-2022
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