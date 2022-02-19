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Лыжник Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады

Олимпийские игры 2022
Лыжник Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Москва, 19 февраля. Российский лыжник Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Закрытие Игр пройдет 20 февраля в Пекине. На церемонии открытия ОИ-2022 флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, информирует РИА Новости.

Ранее Большунов выиграл золото в мужском марафоне. Таким образом спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Национальная команда России на пекинских Играх-2022 повторила рекорд по числу наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. В активе сборной 29 наград разного достоинства.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Лыжник Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады
олимпиада закрытие большунов
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