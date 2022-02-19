Политолог Багдасаров представил, как долго протянет Киев после удара РФ по «американской схеме»

Москва, 19 февраля. Украинская власть агрессией в Донбассе подталкивает Россию к самому жесткому ответу, который никак не относится к военно-техническим методам.

Для того, чтобы быстро усмирить Киев и прекратить эскалацию на линии разграничения в Донбассе, Москве стоит лишь применить вражеские методы — использовать против Украины схему действий, давно отработанную Вашингтоном.

Лучший способ быстро и бескровно предотвратить назревающий конфликт на юго-востоке Украины в эфире канала Владимира Соловьева предложил востоковед, политолог Семен Багдасаров, подчеркнув, что речь идет отнюдь не о военном ответе с нанесением высокоточных ударов по позициям ВСУ в Донбассе. Прекратить эскалацию можно давлением на украинскую власть совсем невоенного характера. Стоит лишь взять пример с американских кураторов украинской политической верхушки, которые в некоторых случаях добивались неплохих результатов мощными экономическими санкциями.

Федеральное агентство новостей /

«Этот вопрос о необходимости введения санкций против Украины хотя бы в отношении поставок стратегических товаров мы поднимаем уже много лет. Я вас скажу честно — если бы эти санкции России против Украины были введены в полном объеме, по американской схеме…. Что такое американская схема? Помпео, когда был во главе Госдепа США открыто хвастался, что странам ЕС выдвинули ультиматум по Ирану — или вы торгуете с нами или с Ираном. Сто с лишним компаний прекратили торговлю. Если бы мы также пригрозили всем странам постсоветского пространства, да еще ввели полную блокаду всех транспортных узлов (тоже по-американски, если вспомнить Кубу в самом начале), Украина не протянула бы и недели. Этот удар России моментально поставит любую власть в Киеве, даже еще более радикальную, на место и заставит просить мира на любых условиях», — выразил уверенность Багдасаров.

Политолог повторил, что давно пора прекращать миндальничать с Украиной и усмирять враждебный режим любыми доступными способами, тем более, что все можно действительно решить без единого выстрела. В этом будет даже некая ирония — быстро сломать все украинские планы США американскими же методами.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что его больше всего удивило в поведении дончан во время эвакуации.