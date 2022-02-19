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Политолог Багдасаров представил, как долго протянет Киев после удара РФ по «американской схеме»

Экономика
Политолог Багдасаров представил, как долго протянет Киев после удара РФ по «американской схеме»
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 февраля. Украинская власть агрессией в Донбассе подталкивает Россию к самому жесткому ответу, который никак не относится к военно-техническим методам.

Для того, чтобы быстро усмирить Киев и прекратить эскалацию на линии разграничения в Донбассе, Москве стоит лишь применить вражеские методы — использовать против Украины схему действий, давно отработанную Вашингтоном.

Лучший способ быстро и бескровно предотвратить назревающий конфликт на юго-востоке Украины в эфире канала Владимира Соловьева предложил востоковед, политолог Семен Багдасаров, подчеркнув, что речь идет отнюдь не о военном ответе с нанесением высокоточных ударов по позициям ВСУ в Донбассе. Прекратить эскалацию можно давлением на украинскую власть совсем невоенного характера. Стоит лишь взять пример с американских кураторов украинской политической верхушки, которые в некоторых случаях добивались неплохих результатов мощными экономическими санкциями.

Политолог Багдасаров представил, как долго протянет Киев после удара РФ по «американской схеме»
Федеральное агентство новостей /

«Этот вопрос о необходимости введения санкций против Украины хотя бы в отношении поставок стратегических товаров мы поднимаем уже много лет. Я вас скажу честно — если бы эти санкции России против Украины были введены в полном объеме, по американской схеме…. Что такое американская схема? Помпео, когда был во главе Госдепа США открыто хвастался, что странам ЕС выдвинули ультиматум по Ирану — или вы торгуете с нами или с Ираном. Сто с лишним компаний прекратили торговлю. Если бы мы также пригрозили всем странам постсоветского пространства, да еще ввели полную блокаду всех транспортных узлов (тоже по-американски, если вспомнить Кубу в самом начале), Украина не протянула бы и недели. Этот удар России моментально поставит любую власть в Киеве, даже еще более радикальную, на место и заставит просить мира на любых условиях», — выразил уверенность Багдасаров.

Политолог повторил, что давно пора прекращать миндальничать с Украиной и усмирять враждебный режим любыми доступными способами, тем более, что все можно действительно решить без единого выстрела. В этом будет даже некая ирония — быстро сломать все украинские планы США американскими же методами.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что его больше всего удивило в поведении дончан во время эвакуации.

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Все новости / Экономика / Политолог Багдасаров представил, как долго протянет Киев после удара РФ по «американской схеме»
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