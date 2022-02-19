Глава МИД Франции Ле Дриан по телефону обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

Париж, 19 февраля. Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Франции в разговоре с российским коллегой выразил глубокую обеспокоенность эскалацией на востоке Украины.

Ранее Лавров рассказал, что Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности. Однако Российская Федерация не станет инициатором военных действий, подчеркнул он. На эту тему министр иностранных дел высказался во время интервью с журналистами.